Соседи в Саратове устроили битву на лопатах: четыре человека попали в больницу, разбит автомобиль

Длительное противостояние двух соседей в частном секторе Саратова на днях вылилось в ожесточенную драку, в результате которой ее участникам пришлось обратиться за медицинской помощью.

Местные средства массовой информации уже растиражировали слова 60-летнего Александра Егорова, и он утверждает, что первым напал на него сосед — Дмитрий Беспалов. Поэтому пожилой мужчина был вынужден применить против агрессора баллончик со слезоточивым газом и осыпать его ударами. Пенсионер заодно распылил едкое вещество и на гостя Дмитрия, выбежавшего на помощь.

Спустя некоторое время Дмитрий, оклемавшись от ударов и перцового газа, схватил лопату и напал на пенсионера, устроив с ним настоящую дуэль на садовом инвентаре. Пока Александр отступал на свой участок, кулаком досталось и его дочери Светлане, после чего разъяренный Дмитрий набросился на соседский автомобиль и разгромил его.

В результате стычки Александр и Светлана попали в больницу, и к настоящему времени пенсионера уже выписали. Обратился в медицинское учреждение и Дмитрий с женой, при этом у них совершенно иная версия произошедшего.

В комментариях к статье, размещенной на сайте местного СМИ, пользователь с именем Дмитрий написал, что пенсионер является душевнобольным, и уже давно угрожает расправой ему и его близким при помощи неких знакомых моряков.

Также этот пользователь утверждает, что Александр первым на него напал, спровоцировав и распылив газ. По словам комментатора Дмитрия, на Егоровых нет ни царапины, в то время, как у него сейчас химический ожог глаз и раны от лопаты, а у его жены синяки.