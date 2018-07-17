Кот-предсказатель Ахилл покидает Эрмитаж

Кот-оракул Ахилл из Эрмитажа, который предсказывал матчи чемпионата мира по футболу, будет передан в семью.

Как рассказала РИА Новости ветеринарный врач эрмитажных котов Анна Кондратьева, сейчас в списке желающих забрать Ахилла уже 27 человек.

Она отметила, что работники музея очень привязались к коту, но считают, что он заслужил спокойную жизнь и в семье животному будет гораздо комфортнее.

Кондратьева подчеркнула, что решение о том, кто станет хозяином Ахилла, будет озвучено 19 июля.

Белоснежный глухой кот Ахилл стал известен в роли предсказателя футбольных матчей – сначала на Кубке конфедераций 2017 года, а затем на чемпионате мира 2018 года. Свои предсказания кот делал в государственном Эрмитаже. Помимо оракульских обязанностей Ахилл помогает пациентам домов престарелых и хосписов.