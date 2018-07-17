"Лежачие полицейские": главк Кубани разъяснил видео спящих на полу поезда. Видео

В соцсетях и ряде СМИ Краснодарского края появились кадры со спящими на полу вагона поезда полицейскими. Отмечается, что в таких условиях возвращались домой из Сочи правоохранители, которые обеспечивали порядок во время чемпионата мира по футболу.

Существуют неподтвержденные пока версии, по какой именно причине полицейским не хватило мест в купе поезда. О том, что сейчас эти фото и видеокадры пытаются выдать за фейк, сообщает, в частности, кубанское издание Bloknot-Krasnodar. Оно же со слов своего источника разъясняет, по какой именно причине при наличии пустых полок в купе люди спали на полу в вагоне.

Между тем, на своем сайте главк МВД по Краснодарскому краю сообщает, что проводится проверка по размещенным в соцсетях кадрам и "устанавливаются сотрудники, распространившие ложные фотографии".

В сообщении полицейского главка отмечается, что "информация, размещенная в социальных сетях, о недостаточном количестве мест в вагонах для сотрудников полиции, убывающих из города Сочи, не соответствует действительности".

В ГУ МВД по Краснодарскому краю поясняют, что "вывод сводного отряда осуществляется в соответствии с графиком автобусами и железнодорожным транспортом", а "количество мест в воинском эшелоне соответствует количеству убывающего личного состава".

"Более того, в вагонах предусмотрен резерв на 40 посадочных мест", — говорится в сообщении полицейского главка. Там также добавляют, что в военном эшелоне сотрудники полиции размещались из расчета 6 человек в одном купе, а в вагонах было предусмотрено сидячее размещение.