Зидан может воссоединиться с Криштиану Роналду в "Ювентусе"

Знаменитый в прошлом футболист сборной Франции Зинедин Зидан, три последних года работавший главным тренером мадридского "Реала", может вслед за португальцем Криштиану Роналду оказаться в стане итальянского "Ювентуса". Инсайдеры прочат ему пост советника в "Старой синьоре".

Источники, близкие к семье Аньелли, которая владеет "Юве", подтвердили новость о том, что Зидан будет включен в руководство итальянской команды с октября 2018 года, сообщает Libertaddigital.Com. Он, якобы, будет сопровождать в должности советника спортивного директора "черно-белых" Фабио Паратичи.

Надо признать, что в этом году Зидан в полном смысле слова переворачивает свою тренерскую карьеру: в июне он неожиданно покинул мадридский "Реал" после того, как в третий раз подряд выиграл вместе с этой командой Лигу чемпионов.

Теперь он займет в "Ювентусе" должность, не вполне совместимую с его регалиями: после главного тренера – в простые советники. Но стоит напомнить, что Зидан играл в составе "Старой синьоры" и только он один знает, зачем ему нужна не самая пафосная должность в итальянском клубе.

Буквально на днях в "Юве" перешел один из соратников Зидана по недавним победам "Реала" португалец Криштиану Роналду. И вот, похоже, его главный тренер также готов войти в структуру итальянского суперклуба. Возможно, их потенциальное сотрудничество снова даст результат.