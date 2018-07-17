Тема:
Аресты в Следственном комитете 1 час назад
Следствие просит арестовать Дрыманова
Следствие просит отправить под арест генерал-майора Александра Дрыманова. Экс-руководителя столичного главка Следственного комитета обвиняют в получении двух крупных взяток, передает "Россия 24".
По данным обвинения, он получил почти 10 тысяч евро от Дениса Никандрова за назначение на должность первого замглавы московского управления Следкома.
Кроме того, Дрыманова подозревают в получении взятки от криминального авторитета по прозвищу Итальянец за освобождение из СИЗО и смягчение обвинения.
Дело слушается в Лефортовском суде Москвы. Дрыманов все обвинения отрицает.
Как сообщает РИА Новости, 17 июля подозреваемого во взяточничестве экс-руководителя московского главка СК РФ доставили к Лефортовскому суду в "Мерседесе" с номерами АМР. Сам Дрыманов выглядел спокойным, улыбался и смотрел на журналистов через тонированное окно автомобиля.
Генерал Александр Дрыманов был задержан 16 июля и провел ночь в изоляторе, а 17 июля к нему приехал адвокат.
Как рассказал журналистам источник в правоохранительных органах, доказательную базу для уголовного дела о взяточничестве против бывшего руководителя московского главка Следкома собирали больше полугода, в процессе участвовало сразу несколько ведомств.
"Причем, собирались как свидетельские показания, так и материалы прослушки и собранные в ходе другой оперативной работы", — пояснил источник. По его словам, данная работа была достаточно тяжелой для правоохранителей, но доказательная база собрана значительная.
Ранее адвокат Александр Карабанов сообщил, что Дрыманова задержали в рамках уголовного дела о подкупе офицеров СК РФ людьми так называемого "вора в законе" Шакро Молодого.
По нему уже осужден на 13 лет колонии строгого режима экс-глава управления собственной безопасности СК РФ Михаила Максименко, а также несколько офицеров.
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