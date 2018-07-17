Полоз переходит из "Зенита" в казанский "Рубин" на правах аренды

Форвард питерского "Зенита" Дмитрий Полоз, который привлекался в состав сборной России по футболу, продолжит свою игроцкую карьеру в казанском "Рубине". Футболист прибыл в расположение нового клуба на сборе в Австрии. "Зенит" разрешил Полозу тренироваться с "Рубином".

Ранее нападающий не попал в число игроков "сине-бело-голубых", которые отправились на предсезонный сбор "Зенита" в Австрии. Контракт нападающего с питерцами рассчитан до лета 2020 года и в данный момент два клуба ведут переговоры об условиях аренды игрока, сообщает официальный Twitter команды из столицы Татарстана.