"Центральный детский магазин на Лубянке" в Москве эвакуируют из-за тревожного сигнала

Посетителей столичного "Центрального детского магазина" эвакуируют из-за пожарной тревоги, сработавшей в здании.

Как передает ТАСС, об этом сообщил информированный источник в экстренных службах города.

По словам собеседника агентства, людей экстренно выводят из универмага после того, как там сработала пожарная сигнализация.

Универмаг под названием "Детский мир" был открыт 6 июня 1957 года и стал самым большим детским магазином в СССР и первым торговым сооружением, сделанным по мировым стандартам.

В 2005 году здание получило статус объекта культурного наследия регионального уровня. В 2006—2015 году собственник здания "Галс-Девелопмент" провёл масштабную реконструкцию, в результате которой изначальное внутреннее архитектурное решение и интерьеры практически полностью изменены; инвестиции в проект составили 8 миллиардов рублей.

С 2015 года функционирует под вывеской "Центральный детский магазин на Лубянке" ввиду того, что историческое название принадлежит прежнему собственнику здания — торговой сети "Детский мир".