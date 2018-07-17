Тур де Франс. Первый горный этап выиграл француз Алафилипп

Приближается к своему экватору главное событие мирового велосезона – многодневка "Тур де Франс" завершила 10-й этап. Гонщики преодолели первый по-настоящему горный маршрут с одной вершиной высшей категории и тремя подъемами первой категории.

Победу на дистанции 158,5 км между городами Анси и Ле Гран-Борнан одержал французский гонщик команды Quick-Step Floors Жюлиан Алафилипп. Лидер российско-швейцарской команды Katusha-Alpecin Ильнур Закарин отстал с группой других участников на 4 мин. 14 сек.

Katusha–Alpecin потеряла в ходе стартовых этапов двух гонщиков, так что осталась в меньшинстве и не в силах полноценно помогать Закарину бороться за высокие места. Пока наш спортсмен находится на 18-м месте в общем зачете и формальтно шансов на успех не утратил. Но без помощи коллег ему будет сложно.

В общем зачете лидерство сохраняет бельгиец Грег Ван Авермат (команда BMC), второй британец Герейнт Томас (Sky), на третье место вышел испанец Алехандро Вальверде (Movistar). Отставание Закарина от лидера составляет 5 мин. 12 сек.