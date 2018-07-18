Росгвардия разъяснит, как себя вести при встрече с ее автомобилями

Росгвардия представит в среду в Балашихе автомобили с новой цветовой окраской и разъяснит, как должны себя вести водители при встрече с ними и почему эти машины можно парковать под различными знаками дорожного движения.

Для служебных автомобилей предусматривается окраска серым цветом с рубиново-красными полосами, надписью "Росгвардия" и гербом ведомства​​​. Для автомобилей вневедомственной охраны основными цветами будут белый либо серый, на машину будут нанесены синие полосы, надпись "Полиция" и герб ведомства.

Журналистам также расскажут о правилах парковки автомобилей ведомства под различными знаками, а также о том, как должны себя вести гражданские водители при встрече с автомобилем Росгвардии с включенным проблесковым маячком и звуковым сигналом или при встрече с войсковой автомобильной колонной ведомства.

Автомобили Росгвардии и ранее можно было парковать под знаками, но многие люди, не зная этого, все равно фотографировали машины, фиксируя якобы нарушения правил дорожного движения, сообщает РИА Новости.