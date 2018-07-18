Французская транснациональная компания купит активы "Росводоканала"

Французская транснациональная компания Veolia намерена приобрести часть активов "Росводоканала" — одного из крупнейших частных российских операторов водоснабжения и водоотведения.

По словам замминистра строительства и ЖКХ России Андрея Чибиса, соглашение о намерениях уже подписано. "Они намерены купить долю в "Росводоканале", для того чтобы через него развивать все свои инновации и технологии", — добавил чиновник.

Veolia Environnement — многопрофильная компания, которая специализируется на поставке и очистке воды, коммунальных услугах, энергетике, транспортных услугах. Активы компании составляют более 63 миллиардов долларов, а ее основные интересы сконцентрированы в Европе, Азии и США, сообщает РИА Новости.

"Росводоканал" — крупнейший в нашей стране частный оператор централизованных систем водоснабжения и водоотведения (24% рынка частных коммунальных услуг), под его управлением работают семь региональных водоканалов: в Барнауле, Воронеже, Краснодаре, Омске, Оренбурге, Твери и Тюмени. Общий объем реализуемых инвестиционных проектов ГК "Росводоканал" составляет 22 млрд рублей.