В Мексике рухнул военный самолет

Возле мексиканского города Истепек (штат Оахака) рухнул военный самолет. Оба его пилота катапультировались. В настоящее время они находятся в больнице, их состояние врачи оценивают как стабильное, передает ТАСС.

Сообщается также, что крушение произошло из-за технической неисправности.