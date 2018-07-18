Новости В мире

Все видео этой рубрики
18 июля 201807:12

Google-ужасы: застрявшие в португальском лифте туристки попросили помощи у США

Две американские туристки, застрявшие в лифте в португальском Лиссабоне, стали искать телефон полиции в Google и по ошибке поисковика позвонили в полицию американского Лиссабона​​.

Застряв в лифте в Лиссабоне и не дозвонившись по экстренной связи из лифта, женщины с помощью аудиопоиска Google стали искать телефон городской полиции. Однако на звонок ответила им диспетчер из американского штата Мэн, в котором есть свой собственный Лиссабон.

Диспетчер заметила, что женщины паникуют, нашла для них правильный номер и смогла объясниться с португальской полицией. До приезда помощи американский диспетчер оставалась на связи с туристками.

В США многие населенные пункты названы в честь городов Старого света (Париж, Берлин, Лондон, Москва); только Лиссабонов в США около 20, сообщает РИА Новости.

Сейчас

05:27

В Мексике рухнул военный самолет

04:14

Во Флориде разбились два учебных самолета, погибли три человека

00:21

Пропавшие в КБР альпинисты найдены

00:01

Умер Игорь Браславский - солист "Доктора Ватсона"

22:45

В Кабардино-Балкарии ищут пропавших туристов из Москвы и Белоруссии

21:50

На "Ленфильме" тушат второй за год пожар

21:30

Серебренникову предписано ознакомиться со своим делом до 1 сентября

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Британские слухи: Скрипалей травила целая группа под руководством женщины

Британские слухи: Скрипалей травила целая группа под руководством женщины

6 часов назад
Трамп: США и Россия - не противники

Трамп: США и Россия - не противники

3 часа назад
Спасенные тайские школьники встретятся со СМИ только один раз

Спасенные тайские школьники встретятся со СМИ только один раз

1 час назад
Обвинение Марии Бутиной расширено

Обвинение Марии Бутиной расширено

5 часов назад
Google-ужасы: застрявшие в португальском лифте туристки попросили помощи у США

Google-ужасы: застрявшие в португальском лифте туристки попросили помощи у США

1 час назад
Умер Игорь Браславский - бывший солист "Доктора Ватсона"

Умер Игорь Браславский - бывший солист "Доктора Ватсона"

8 часов назад
Трамп рассказал в Белом доме об итогах встречи с Путиным

Трамп рассказал в Белом доме об итогах встречи с Путиным

9 часов назад
10 популярных неморских курортов России для отдыха с детьми

10 популярных неморских курортов России для отдыха с детьми

20 часов назад
Лидер "Украинского выбора": встреча Путина и Трампа - отрезвляющий душ для Киева

Лидер "Украинского выбора": встреча Путина и Трампа - отрезвляющий душ для Киева

6 часов назад
Полиция разыскивает "Газель" после разбойного нападения в Новой Москве

Полиция разыскивает "Газель" после разбойного нападения в Новой Москве

8 часов назад
Россия сбросила как минимум треть гособлигаций США

Россия сбросила как минимум треть гособлигаций США

8 часов назад
Нужна помощь: Полину Овчаренко спасет лекарство

Нужна помощь: Полину Овчаренко спасет лекарство

16.07.2018 08:29
Умер актер из сериала "Улицы разбитых фонарей" Владислав Жуковский

Умер актер из сериала "Улицы разбитых фонарей" Владислав Жуковский

10 часов назад
На Урале при продаже машины убили финалистку мирового конкурса красоты

На Урале при продаже машины убили финалистку мирового конкурса красоты

13 часов назад
Как россияне ходят по магазинам?

Как россияне ходят по магазинам?

2 часа назад
Экс-футболист Кирьяков ударил журналиста Рабинера

Экс-футболист Кирьяков ударил журналиста Рабинера

10 часов назад
Актер Перминов признался, каково быть дважды брошенным в детдоме

Актер Перминов признался, каково быть дважды брошенным в детдоме

17 часов назад
Москва устояла: болельщики не нанесли серьезного урона столичным улицам

Москва устояла: болельщики не нанесли серьезного урона столичным улицам

18 часов назад
Оливье, фэн-шуй и настоящий генерал: что нашли болельщики в России, кроме футбола

Оливье, фэн-шуй и настоящий генерал: что нашли болельщики в России, кроме футбола

18 часов назад
Всероссийская перепись фермеров. Получите возможность рассказать о своем бренде!

Всероссийская перепись фермеров. Получите возможность рассказать о своем бренде!

20 часов назад
Спасите крохотное сердце ребенка

Спасите крохотное сердце ребенка

22 часа назад
Число отравившихся шаурмой жителей Кызыла достигло 137

Число отравившихся шаурмой жителей Кызыла достигло 137

44 минуты назад
Жертвами пожара в поселке под Иркутском стали пять человек, в том числе ребенок

Жертвами пожара в поселке под Иркутском стали пять человек, в том числе ребенок

51 минута назад
В Москве в ДТП с такси погибли три человека

В Москве в ДТП с такси погибли три человека

1 час назад
Дальность поражения "Кинжала" - в три раза больше, чем у ракет "Искандера"

Дальность поражения "Кинжала" - в три раза больше, чем у ракет "Искандера"

1 час назад
На продажу выставлены еще две машины бывшего губернатора Хорошавина

На продажу выставлены еще две машины бывшего губернатора Хорошавина

2 часа назад
В Мексике рухнул военный самолет

В Мексике рухнул военный самолет

3 часа назад
США могут ввести пошлины на импорт урана

США могут ввести пошлины на импорт урана

3 часа назад
Взялся за гуж: депутату, который решил ездить на коне, не дали парковку

Взялся за гуж: депутату, который решил ездить на коне, не дали парковку

4 часа назад
Во Флориде разбились два учебных самолета, погибли три человека

Во Флориде разбились два учебных самолета, погибли три человека

4 часа назад
Впервые за три года: глава Пентагона заявил, что готов к переговорам с Шойгу

Впервые за три года: глава Пентагона заявил, что готов к переговорам с Шойгу

4 часа назад
Французская транснациональная компания купит активы "Росводоканала"

Французская транснациональная компания купит активы "Росводоканала"

5 часов назад
Авиасалон "Фарнборо": России выступать запретили, но сделки она заключает

Авиасалон "Фарнборо": России выступать запретили, но сделки она заключает

6 часов назад
Президент Боливии: Трамп - враг человечества и всей планеты

Президент Боливии: Трамп - враг человечества и всей планеты

7 часов назад
Дело генерала-взяточника: Александр Дрыманов полностью отрицает свою вину

Дело генерала-взяточника: Александр Дрыманов полностью отрицает свою вину

7 часов назад
Росгвардия разъяснит, как себя вести при встрече с ее автомобилями

Росгвардия разъяснит, как себя вести при встрече с ее автомобилями

7 часов назад
В Эльбрусском районе КБР найдены пропавшие альпинисты

В Эльбрусском районе КБР найдены пропавшие альпинисты

7 часов назад
В Россию привезли маленькие "Мерседесы" с полным приводом

В Россию привезли маленькие "Мерседесы" с полным приводом

13 часов назад
"Прямой эфир": что связывает Машу Малиновскую и всемирно известного бразильского болельщика

"Прямой эфир": что связывает Машу Малиновскую и всемирно известного бразильского болельщика

14 часов назад
Вот какими будут летающие такси "Роллс-Ройс" через 2 года

Вот какими будут летающие такси "Роллс-Ройс" через 2 года

16 часов назад
Производитель чехлов рассекретил две версии iPhone 9

Производитель чехлов рассекретил две версии iPhone 9

16 часов назад
Взлетай и снимай. Телеканал Т24 выбирает лучшее видео с дрона

Взлетай и снимай. Телеканал Т24 выбирает лучшее видео с дрона

16 часов назад
Официально представлена новая Lada Granta

Официально представлена новая Lada Granta

18 часов назад
Появились первые живые фото кросс-купе Skoda Kodiaq GT

Появились первые живые фото кросс-купе Skoda Kodiaq GT

20 часов назад
О смартфоне-гиганте Xiaomi стало известно все

О смартфоне-гиганте Xiaomi стало известно все

20 часов назад
Чаша любви и дольмен гармонии

Чаша любви и дольмен гармонии

21 час назад
Поймут ли ваши дети, что это за вещи из СССР

Поймут ли ваши дети, что это за вещи из СССР

21 час назад
Танки-невидимки. В России создано покрытие-хамелеон для бронетехники и одежды солдат

Танки-невидимки. В России создано покрытие-хамелеон для бронетехники и одежды солдат

22 часа назад
ARWU: 17 лучших вузов России

ARWU: 17 лучших вузов России

23 часа назад
Международный конкурс оперных артистов Галины Вишневской принимает заявки

Международный конкурс оперных артистов Галины Вишневской принимает заявки

05.07.2018 18:15