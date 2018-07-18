Google-ужасы: застрявшие в португальском лифте туристки попросили помощи у США

Две американские туристки, застрявшие в лифте в португальском Лиссабоне, стали искать телефон полиции в Google и по ошибке поисковика позвонили в полицию американского Лиссабона​​.

Застряв в лифте в Лиссабоне и не дозвонившись по экстренной связи из лифта, женщины с помощью аудиопоиска Google стали искать телефон городской полиции. Однако на звонок ответила им диспетчер из американского штата Мэн, в котором есть свой собственный Лиссабон.

Диспетчер заметила, что женщины паникуют, нашла для них правильный номер и смогла объясниться с португальской полицией. До приезда помощи американский диспетчер оставалась на связи с туристками.

В США многие населенные пункты названы в честь городов Старого света (Париж, Берлин, Лондон, Москва); только Лиссабонов в США около 20, сообщает РИА Новости.