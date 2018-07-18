Дело "Зимней вишни": прокуратура обжаловала арест пожарного в Кемерове

Кемеровская прокуратура обжаловала арест пожарного по делу о возгорании в торговом центре "Зимняя вишня". Глава службы пожаротушения первого отряда Федеральной противопожарной службы (ФПС) по Кемеровской области Андрей Бурсин обвиняется в халатности. Во время пожара в ТЦ 25 марта 2018 года погибли 60 человек.

Бурсин был арестован до начала сентября по ходатайству следствия, напоминает ТАСС. Он стал одиннадцатым фигурантом расследования о пожаре в кемеровском торговом центре. Апелляцию на арест направил адвокат пожарного. Прокуратура считает, что ограничительной мерой для Андрея Бурсина может быть домашний арест.

По версии следствия, глава пожарной службы в нарушение требований федерального закона "О пожарной безопасности" и боевого устава подразделений пожарной охраны, не организовал управление силами и средствами пожарно-спасательного гарнизона на месте пожара, а также не обеспечил проведение надлежащим образом разведки на месте пожара.

Андрей Бурсин первым прибыл со своим подразделением к горящей "Зимней вишне". В марте он дал показания, что спасателей у здания никто не встретил и не дал понять, сколько людей внутри — ни охраны, ни администрации на месте не было.

Бурсин служит в пожарной охране с 1993 года. Он прошел все ступени служебной лестницы от рядового пожарного до начальника. В поддержку Бурсина собрано 70 тысяч подписей.