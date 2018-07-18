Карим Бензема может оказаться в итальянском "Наполи"

Французский форвард мадридского "Реала" Карим Бензема, которого тренер национальной сборной Дидье Дешам не взял на чемпионат мира в Россию, может нынешним летом сменить клуб. Нападающий попал в сферу интересов итальянского "Наполи".

В экс-футболисте сборной Франции, так и не попавшем в чемпионский состав "трехцветных", заинтересован лично новый главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти, сообщает британская Daily Mail. Итальянский специалист знаком с Бензема по совместной работе в "Реале".

Клуб из Неаполя, который в последние годы ведет борьбу за высокие места в Серии "А", судя по всему готов дать ответ одному из конкурентов – туринскому "Ювентусу", который на днях объявил о трансфере португальца Криштиану Роналду. "Наполи" готов предложить за француза 45 млн евро.