Словакия выдала России члена банды Басаева

Из Словакии в Россию экстрадирован член банды Шамиля Басаева Аслан Яндиев. По данным ФСБ, он причастен к организации серии терактов во Владикавказе в 2006 году с применением самодельных бомб большой мощности, передает телеканал "Россия 24".

Скрываясь от преследования российских правоохранительных органов, подозреваемый выехал за границу. Предпринимал попытки легализоваться на территории Швейцарии, Голландии и других государств Европы.

В 2011 году его задержали в Словакии. Все последующее время он пытался опротестовать просьбу России о его экстрадиции, ссылаясь на необоснованность предъявленных обвинений. Однако необходимые доказательства удалось собрать. В итоге накануне он был доставлен из Братиславы в Москву, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.