Стрельба больше ни к чему: жемчужина Сирии сложила оружие

В Сирии к процессу перемирия присоединяются новые населенные пункты. Над городом Босра-эш-Шам подняли государственный флаг. Сотни боевиков сложили оружие. Они подтвердили, что принимают все условия Дамаска и хотят вернуться к мирной жизни.

Исторический день для еще одного населенного пункта в провинции Деръа. Над городом Босра-эш-Шам впервые за 7 лет снова развивается сирийский государственный флаг.

"Сирия была красивой спокойной страной. Мы уважаем сирийские законы. Мы хотим, чтобы здесь был мир и наладилась нормальная жизнь. Чтобы были вода и свет и все, в чем нуждаются жители нашего города. Мы надеемся, что сюда вернутся времена, когда люди чувствовали себя в безопасности. Хотим, чтобы закончилась череда несчастий, и люди снова радовались жизни", — подчеркивает житель Босра-эш-Шама Атуф Азоби.

Безопасность в городе теперь будут обеспечивать правительственные подразделения, в том числе и полиция. Но когда на площади появляются военные полицейские из России, местные мальчишки тут же бросаются к ним – каждый непременно хочет сфотографироваться. Ведь и стар, и млад здесь знают: в том, что их город теперь живет мирно, во многом заслуга и России.

"В ходе переговоров с боевиками усилиями центра по примирению враждующих сторон восторжествовал разум! Было принято решение о мирном присоединении города к дружной семье сирийских городов. Боевики не просто сложили оружие. Боевики сегодня — это бывшие боевики — приняли решение присоединиться к сирийской армии и пойти воевать против террористов ИГИЛ (запрещена в России) и "Джебхат ан-Нусры" (запрещена в России), признанных таковыми международным сообществом", поясняет Алексей Цыганкова.

Босра-эш-Шам – не только один из крупных населенных пунктов провинции Деръа, но и настоящая историческая жемчужина на карте Сирии. Старый город, вместе с его замком и еще римским амфитеатром внесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. И если о возвращении туристов сюда пока говорить еще рано. То тем, кто был вынужден покинуть эти края из-за войны, уехать в другие провинции страны или даже в соседнею Иорданию, до которой всего пару десятков километров, о возвращении домой задуматься самое время.

"Власти провинции делают все возможное для подготовки и приема беженцев, которые, как и любой сириец, оказавшийся далеко от дома, хотят вернуться на родину. Мы несем полную ответственность за то, чтобы беженцы получили все необходимое. Я — губернатор Деръа — от своего имени, от лица нашего правительства и от лица президента Асада призываю всех сирийских беженцев, где бы они ни были, вернуться на Родину. Здесь можно жить достойно. Сирия для всех сирийцев!" — провозглашает губернатор провинции Деръа Муххамед Халед Аль-Ханнус.

А за несколько часов до поднятия сирийского флага над Босрой-эш-Шам на окраине города вооруженные группировки, что на протяжении нескольких лет удерживали его под своим контролем, выполнили одно из важнейших условий примирения – передали оружие официальным властям. Процесс проходил под контролем офицеров ЦПВС.

"Мне необходимо будет от вас получить полный список вооружения, который сдал данный населенный пункт, для доклада своему вышестоящему командованию", — поясняет российский офицер сирийцам.

Согласно договоренностям, боевики в первую очередь сдают средние и тяжелые виды вооружения. Зенитки, гаубицы, есть даже самоходные артиллерийские установки.

Сдающие оружие боевики подчеркивают — делают это добровольно. И благодарят Россию, за то выступила гарантом мирного процесса и усадила враждующие стороны за стол переговоров.

"Мы доверяем России, потому что это большая страна и она приносит мир в разные страны. Мы уже устали от этой войны. И мы хотим, чтобы беженцы возвращались сюда, в свои дома, и в Босре налаживалась мирная жизнь. Вот почему мы решили сдать оружие — стрельба больше ни к чему", — поясняет бывший боевик Азми Альдос.

Боевики сейчас активно сдают оружие не только здесь, в Деръа, но и в соседних с ней провинциях Эс-Сувейда и Эль-Кунейтра. Этот процесс начался еще несколько недель назад и с каждым днем к нему присоединяются все новые населенные пункты и группировки, что раньше там хозяйничали.