Тема:

Конфликт в Сирии 1 час назад

Новости В мире

Все видео этой рубрики
18 июля 201810:38 Александр Билибов

Стрельба больше ни к чему: жемчужина Сирии сложила оружие

В Сирии к процессу перемирия присоединяются новые населенные пункты. Над городом Босра-эш-Шам подняли государственный флаг. Сотни боевиков сложили оружие. Они подтвердили, что принимают все условия Дамаска и хотят вернуться к мирной жизни.

Исторический день для еще одного населенного пункта в провинции Деръа. Над городом Босра-эш-Шам впервые за 7 лет снова развивается сирийский государственный флаг.

"Сирия была красивой спокойной страной. Мы уважаем сирийские законы. Мы хотим, чтобы здесь был мир и наладилась нормальная жизнь. Чтобы были вода и свет и все, в чем нуждаются жители нашего города. Мы надеемся, что сюда вернутся времена, когда люди чувствовали себя в безопасности. Хотим, чтобы закончилась череда несчастий, и люди снова радовались жизни", — подчеркивает житель Босра-эш-Шама Атуф Азоби.

Безопасность в городе теперь будут обеспечивать правительственные подразделения, в том числе и полиция. Но когда на площади появляются военные полицейские из России, местные мальчишки тут же бросаются к ним – каждый непременно хочет сфотографироваться. Ведь и стар, и млад здесь знают: в том, что их город теперь живет мирно, во многом заслуга и России.

"В ходе переговоров с боевиками усилиями центра по примирению враждующих сторон восторжествовал разум! Было принято решение о мирном присоединении города к дружной семье сирийских городов. Боевики не просто сложили оружие. Боевики сегодня — это бывшие боевики — приняли решение присоединиться к сирийской армии и пойти воевать против террористов ИГИЛ (запрещена в России) и "Джебхат ан-Нусры" (запрещена в России), признанных таковыми международным сообществом", поясняет Алексей Цыганкова.

Босра-эш-Шам – не только один из крупных населенных пунктов провинции Деръа, но и настоящая историческая жемчужина на карте Сирии. Старый город, вместе с его замком и еще римским амфитеатром внесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. И если о возвращении туристов сюда пока говорить еще рано. То тем, кто был вынужден покинуть эти края из-за войны, уехать в другие провинции страны или даже в соседнею Иорданию, до которой всего пару десятков километров, о возвращении домой задуматься самое время.

"Власти провинции делают все возможное для подготовки и приема беженцев, которые, как и любой сириец, оказавшийся далеко от дома, хотят вернуться на родину. Мы несем полную ответственность за то, чтобы беженцы получили все необходимое. Я — губернатор Деръа — от своего имени, от лица нашего правительства и от лица президента Асада призываю всех сирийских беженцев, где бы они ни были, вернуться на Родину. Здесь можно жить достойно. Сирия для всех сирийцев!" — провозглашает губернатор провинции Деръа Муххамед Халед Аль-Ханнус.

А за несколько часов до поднятия сирийского флага над Босрой-эш-Шам на окраине города вооруженные группировки, что на протяжении нескольких лет удерживали его под своим контролем, выполнили одно из важнейших условий примирения – передали оружие официальным властям. Процесс проходил под контролем офицеров ЦПВС.

"Мне необходимо будет от вас получить полный список вооружения, который сдал данный населенный пункт, для доклада своему вышестоящему командованию", — поясняет российский офицер сирийцам.

Согласно договоренностям, боевики в первую очередь сдают средние и тяжелые виды вооружения. Зенитки, гаубицы, есть даже самоходные артиллерийские установки.

Сдающие оружие боевики подчеркивают — делают это добровольно. И благодарят Россию, за то выступила гарантом мирного процесса и усадила враждующие стороны за стол переговоров.

"Мы доверяем России, потому что это большая страна и она приносит мир в разные страны. Мы уже устали от этой войны. И мы хотим, чтобы беженцы возвращались сюда, в свои дома, и в Босре налаживалась мирная жизнь. Вот почему мы решили сдать оружие — стрельба больше ни к чему", — поясняет бывший боевик Азми Альдос.

Боевики сейчас активно сдают оружие не только здесь, в Деръа, но и в соседних с ней провинциях Эс-Сувейда и Эль-Кунейтра. Этот процесс начался еще несколько недель назад и с каждым днем к нему присоединяются все новые населенные пункты и группировки, что раньше там хозяйничали.

Ранее по теме

Сейчас

11:15

Серебренникова отказались отпустить из-под домашнего ареста

10:39

Пользователи МТС жалуются на сбой связи

10:05

Словакия выдала России члена банды Басаева

05:27

В Мексике рухнул военный самолет

04:14

Во Флориде разбились два учебных самолета, погибли три человека

00:21

Пропавшие в КБР альпинисты найдены

00:01

Умер Игорь Браславский - солист "Доктора Ватсона"

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Словакия выдала России члена банды Басаева

Словакия выдала России члена банды Басаева

1 час назад
Умершая от "Новичка" англичанка подобрала флакон духов с ядом в парке Эймсбери

Умершая от "Новичка" англичанка подобрала флакон духов с ядом в парке Эймсбери

11 минут назад
Стрельба больше ни к чему: жемчужина Сирии сложила оружие

Стрельба больше ни к чему: жемчужина Сирии сложила оружие

1 час назад
Серебренникова отказались отпустить из-под домашнего ареста

Серебренникова отказались отпустить из-под домашнего ареста

26 минут назад
Пользователи МТС жалуются на сбой связи

Пользователи МТС жалуются на сбой связи

48 минут назад
Стукнул молотком: подозреваемый рассказал о жестоком убийстве модели на Урале

Стукнул молотком: подозреваемый рассказал о жестоком убийстве модели на Урале

15 минут назад
Как россияне ходят по магазинам

Как россияне ходят по магазинам

5 часов назад
Жириновский предлагает подать триллионный иск к ЕС за коммунистический эксперимент

Жириновский предлагает подать триллионный иск к ЕС за коммунистический эксперимент

1 час назад
Нужна помощь: Полину Овчаренко спасет лекарство

Нужна помощь: Полину Овчаренко спасет лекарство

16.07.2018 08:29
Как Павла Деревянко превращают в Конька-Горбунка

Как Павла Деревянко превращают в Конька-Горбунка

34 минуты назад
Экс-футболист Кирьяков ударил журналиста Рабинера

Экс-футболист Кирьяков ударил журналиста Рабинера

13 часов назад
Актер Перминов признался, каково быть дважды брошенным в детдоме

Актер Перминов признался, каково быть дважды брошенным в детдоме

20 часов назад
Британские слухи: Скрипалей травила целая группа под руководством женщины

Британские слухи: Скрипалей травила целая группа под руководством женщины

10 часов назад
Москва устояла: болельщики не нанесли серьезного урона столичным улицам

Москва устояла: болельщики не нанесли серьезного урона столичным улицам

21 час назад
Оливье, фэн-шуй и настоящий генерал: что нашли болельщики в России, кроме футбола

Оливье, фэн-шуй и настоящий генерал: что нашли болельщики в России, кроме футбола

22 часа назад
Всероссийская перепись фермеров. Получите возможность рассказать о своем бренде!

Всероссийская перепись фермеров. Получите возможность рассказать о своем бренде!

17.07.2018 11:50
Спасите крохотное сердце ребенка

Спасите крохотное сердце ребенка

17.07.2018 10:06
Легковой автомобиль сбил двух пешеходов в Амурской области. Видео

Легковой автомобиль сбил двух пешеходов в Амурской области. Видео

25 минут назад
Спастись от кровопийцы: биологи объяснили прыгучесть морских рыб

Спастись от кровопийцы: биологи объяснили прыгучесть морских рыб

1 час назад
Обзор смартфона Nokia 3.1: представительный бюджетник

Обзор смартфона Nokia 3.1: представительный бюджетник

1 час назад
Серхио Рамос сделал предложение матери своих троих детей

Серхио Рамос сделал предложение матери своих троих детей

1 час назад
Водолазы ведут поиск двух взрослых и ребенка, которые могли утонуть в реке Обь

Водолазы ведут поиск двух взрослых и ребенка, которые могли утонуть в реке Обь

2 часа назад
ДТП в Крыму: три человека погибли, включая маленького ребенка

ДТП в Крыму: три человека погибли, включая маленького ребенка

2 часа назад
Минюст рассмотрит вопрос санкций против "Голоса Америки"

Минюст рассмотрит вопрос санкций против "Голоса Америки"

2 часа назад
Избивший DJ Smash экс-депутат заксобрания Пермского края получил два года колонии

Избивший DJ Smash экс-депутат заксобрания Пермского края получил два года колонии

2 часа назад
Утечка: так будет выглядеть Samsung Galaxy Note 9

Утечка: так будет выглядеть Samsung Galaxy Note 9

2 часа назад
Погба в очередной раз хочет переехать из Манчестера в Турин

Погба в очередной раз хочет переехать из Манчестера в Турин

3 часа назад
Дело "Зимней вишни": прокуратура обжаловала арест пожарного в Кемерове

Дело "Зимней вишни": прокуратура обжаловала арест пожарного в Кемерове

3 часа назад
Главный тренер сборной Панамы Гомес подал в отставку

Главный тренер сборной Панамы Гомес подал в отставку

3 часа назад
Число отравившихся шаурмой жителей Кызыла достигло 137

Число отравившихся шаурмой жителей Кызыла достигло 137

3 часа назад
Жертвами пожара в поселке под Иркутском стали пять человек, в том числе ребенок

Жертвами пожара в поселке под Иркутском стали пять человек, в том числе ребенок

4 часа назад
В Москве в ДТП с такси погибли три человека

В Москве в ДТП с такси погибли три человека

4 часа назад
Дальность поражения "Кинжала" - в три раза больше, чем у ракет "Искандера"

Дальность поражения "Кинжала" - в три раза больше, чем у ракет "Искандера"

4 часа назад
Google-ужасы: застрявшие в португальском лифте туристки попросили помощи у США

Google-ужасы: застрявшие в португальском лифте туристки попросили помощи у США

4 часа назад
Спасенные тайские школьники встретятся со СМИ только один раз

Спасенные тайские школьники встретятся со СМИ только один раз

4 часа назад
На продажу выставлены еще две машины бывшего губернатора Хорошавина

На продажу выставлены еще две машины бывшего губернатора Хорошавина

5 часов назад
В Мексике рухнул военный самолет

В Мексике рухнул военный самолет

6 часов назад
США могут ввести пошлины на импорт урана

США могут ввести пошлины на импорт урана

6 часов назад
Трамп: США и Россия - не противники

Трамп: США и Россия - не противники

6 часов назад
Взялся за гуж: депутату, который решил ездить на коне, не дали парковку

Взялся за гуж: депутату, который решил ездить на коне, не дали парковку

7 часов назад
Во Флориде разбились два учебных самолета, погибли три человека

Во Флориде разбились два учебных самолета, погибли три человека

7 часов назад
Впервые за три года: глава Пентагона заявил, что готов к переговорам с Шойгу

Впервые за три года: глава Пентагона заявил, что готов к переговорам с Шойгу

7 часов назад
Французская транснациональная компания купит активы "Росводоканала"

Французская транснациональная компания купит активы "Росводоканала"

8 часов назад
Обвинение Марии Бутиной расширено

Обвинение Марии Бутиной расширено

8 часов назад
Дело генерала-взяточника: Александр Дрыманов полностью отрицает свою вину

Дело генерала-взяточника: Александр Дрыманов полностью отрицает свою вину

10 часов назад
Умер Игорь Браславский - бывший солист "Доктора Ватсона"

Умер Игорь Браславский - бывший солист "Доктора Ватсона"

11 часов назад
Взлетай и снимай. Телеканал Т24 выбирает лучшее видео с дрона

Взлетай и снимай. Телеканал Т24 выбирает лучшее видео с дрона

20 часов назад
10 популярных неморских курортов России для отдыха с детьми

10 популярных неморских курортов России для отдыха с детьми

23 часа назад
Международный конкурс оперных артистов Галины Вишневской принимает заявки

Международный конкурс оперных артистов Галины Вишневской принимает заявки

05.07.2018 18:15