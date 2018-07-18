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18 июля 201811:03

Пользователи МТС жалуются на сбой связи

Максим Шеметов/ТАСС

Клиенты оператора мобильной связи МТС сообщают о произошедшем сегодня утром сбое.

По данным сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, больше всего жалоб на неработающую связь поступает от жителей Москвы, Краснодара, Санкт-Петербурга, Южно-Сахалинска, Казани, Уфы, Новосибирска, Самары, а также и из других российских городов.

Около 45% пользователей жалуются на проблемы с мобильной связью, еще 45% — на проблемы с мобильным интернетом.

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