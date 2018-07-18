Стукнул молотком: подозреваемый рассказал о жестоком убийстве модели на Урале

Стали известны подробности жестокого убийства на Урале финалистки международного конкурса красоты для замужних женщин Missis World Russia. Как сообщалось ранее, Ксения Туленкова-Мецгер после замужества уехала из России и проживала в США.

Однако время от времени она приезжала в Магнитогорск – к родителям. В свой последний визит она решила по объявлению продать автомобиль "Шкода Октавиа".

16 июля женщина поехала на встречу с потенциальным покупателем, и больше ее никто не видел. Спустя примерно сутки 29-летняя мать маленького сына была найдена убитой в Кизильском районе Челябинской области.

Правоохранителям удалось быстро выйти на след подозреваемого в убийстве – "покупателя" машины. Им оказался 24-летний местный житель. Накануне управление СК РФ по Челябинской области сообщило, что он уже задержан.

Как стало известно местным СМИ, во время допроса подозреваемый в убийстве Ксении отрицал свою вину. Он утверждал, что отдал ей деньги за машину, а затем она села в такси и уехала.

Однако детализация звонков с телефона убитой показала, что в такси она не звонила. Кроме того, следователям показалось подозрительным то, что в автомобиле, который собиралась продать Ксения, остались автокресло и личные вещи в багажнике.

Не сумев объяснить все эти нестыковки, подозреваемый сознался в совершенном преступлении. Он рассказал, что встретился с Ксенией и предложил ей провести диагностику автомобиля в собственном автосервисе.

В боксе он ударил жертву сзади молотком по голове, и она скончалась на месте, пишет местное СМИ "Копейский рабочий". Затем подозреваемый вывез тело в лесополосу у поселка Янгельского, что недалеко от Магнитогорска, и спрятал в лесополосе. Там ее и нашли на следующий день после убийства.

Сообщается также, что подозреваемый уже был судим за мошенничество с автотранспортом.

Со страницы Ксении в "Инстаграме" на визитеров все еще смотрит красивая молодая женщина, которая писала о себе как о маме чудесного мальчика, мечтающей побывать в "Диснейленде", полетать на воздушном шаре и сыграть в кино.