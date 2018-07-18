Финский залив позеленел до исторического максимума

В Финском серьезно усложнилась ситуация с цветением сине-зеленых водорослей, передает "Интерфакс".

Как сообщает институт по исследованию окружающей среды SYKE, интенсивность цветения водорослей в этом году достигла и даже местами превысила уровень 1997 года, когда ситуация с цианобактериями была особенно плачевной.

Отмечается, что проблема связана с поступлением насыщенных фосфором вод через Датские проливы, перемещающихся к Финскому заливу. При этом в последние годы выбросы фосфора в Финский залив сократились.

По словам экспертов, сельское хозяйство и промышленность являются основными источниками фосфора, попадающего в Балтийское море.