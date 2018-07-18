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18 июля 201812:52

Челнинские подростки насмерть забили мужчину за просьбу не мусорить

ВКонтакте/Зубаржат Фирдаусова

Сделанное замечание обернулось смертью для 49-летнего жителя Набережных Челнов — агрессивные подростки в ответ на просьбу не грызть семечки во дворе пустили в ход кулаки. Один из очевидцев снял на видео последствия учиненной ими расправы.

 

Трагический инцидент произошел около девяти часов вечера в минувший вторник, 17 июля, в 32-м комплексе города. Местный житель сделал замечание галдевшим во дворе подросткам, попросив их хотя бы не мусорить. Диалог оказался предельно коротким — провинившиеся набросились на мужчину.

Последний после нескольких ударов по лицу потерял сознание, предпринятые очевидцами реанимационные действия эффекта не возымели — к моменту приезда скорой помощи пострадавший был мертв.

Впрочем, как сообщил Chelny-biz.ru источник в правоохранительных органах, следователи не исключают, что мужчина скончался не вследствие побоев, а из-за инфаркта. Последнее обстоятельство может стать решающим при выборе меры пресечения и наказания для подозреваемых.

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