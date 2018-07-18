Теннисный дуэт из Испании подозревают в договорном матче

Испанские теннисисты Фернандо Вердаско и Давид Морреро на завершившемся на минувшей неделе Уимблдоне попали под прицел Tennis Integrity Unit – организации, занимающейся расследованием подозрительных результатов на кортах крупнейших турниров.

Вердаско и Морреро в паре выиграли в последние годы семь турниров, включая состязания нынешнего года в Рио-де-Жанейро. И вот на лондонском "Большом шлеме" они за 2 часа 38 минут проиграли бразильцам Леонардо Майеру и Жоао Соузе – 7:6, 4:6, 6:7, 1:6.

По ходу этого матча была зафиксирована подозрительная активность поклонников тенниса в букмекерских конторах и это был единственный подобный матч во время Открытых чемпионатов Великобритании и Франции, сообщает издание New York Times со ссылкой на букмекеров Pinnacle.

При этом 38-летний Марреро ранее уже попадал в похожую ситуацию – на Australian Open-2016 схожие подозрения вызвал его матч в парном смешанном разряде, вскоре после чего и была создана независимая комиссия для оценки эффективности работы TIU.Сама TIU текущие расследования не комментирует.