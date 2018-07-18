Футболисты сборной Хорватии пожертвуют призовые деньги детям

Национальная футбольная сборная Хорватии, занявшая второе место на чемпионат мира в России, приняла решение пожертвуют все деньги, полученные за выступление на мировом первенстве, малообеспеченным детям. Об этом сообщил главный тренер команды Златко Далич.

"Все деньги, которые национальная команда получит за выступление на чемпионате мира, будут пожертвованы фонду, который помогает детям, — говорится в обращении Далича на неофициальной странице сборной в социальной сети Facebook. – Этот фонд будет финансировать отдых тех детей, которые никогда не видели Адриатического моря".

По словам Далича, "члены сборной – вместе с хорватским народом": "Мы сделаем всё возможное, чтобы помочь людям в вопросах, не относящихся к победам команды. У всех хорватских детей будет возможность провести как минимум семь дней на побережье Хорватии. По крайней мере, мы сможем обеспечить это тем, кому помощь нужна больше всего".

При этом тренер сборной также обратился к политикам своей страны с призывом не делать политический капитал на успехах футбольной команды, он призвал государственных чиновников "снять майки сборной". Стоит сказать, что президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович была на решающих матчах команды на чемпионате мира именно в майке сборной.