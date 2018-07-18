18 июля 201817:15
Вооруженные грабители вынесли из офиса микрозаймов в центре Москвы 10 миллионов
В Москве пятеро преступников ограбили офис организации, которая выдает микрозаймы. Как стало известно изданию "Комсомольская правда", нападение произошло около 15:00 недалеко от станции метро Таганская. Бандиты, вооруженные пистолетами, ворвались в помещение, заставили сотрудников открыть сейф и забрали оттуда 10 миллионов рублей.
После этого налетчики скрылись на черном автомобили марки BMW. Никто из сотрудников организации не пострадал. Сейчас на месте преступления работают криминалисты, они изучают записи камер видеонаблюдения.
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