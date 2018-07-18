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18 июля 201818:55 Андрей Ивлев

Избиение депутата Жигарева: модель попала в больницу и не явилась в суд

Пресненский суд Москвы 18 июля должен был рассмотреть вопрос об аресте модели Ольги Синтюревой. Ее подозревают в краже 22 миллионов рублей из гостиничного номера депутата Госдумы Сергея Жигарева. Однако заседание пришлось отложить: девушка, которая на данный момент находится под подпиской о невыезде, не пришла в суд, заявив, что проходит лечение в частной клинике.

Журналисты ждали модель, но пришла одна адвокат. Защитница Ирина Черноусова заявила: "Ольга Синтюрева была госпитализирована 13 июля. В данный момент она находится в стационаре". Справки от врачей уже представлены в суд.

На предыдущем заседании модель уже выглядела неважно — потухший взгляд, вялая походка. Тогда Пресненский суд Москвы решил отправить девушку под подписку о невыезде. По мнению судьи, убедительные доказательства вины следователи представить не смогли. На сбор улик им дали 72 часа.

Как следует из материалов уголовного дела, 24-летняя модель Ольга Синтюрева может быть причастна к краже денег из сейфа столичного отеля "Мариотт", в котором, по ее собственному признанию, она встречалась с депутатом Госдумы Сергеем Жигаревым.

В Сеть попало видео, где видно, как крепкий мужчина в сопровождении хрупкой спутницы идет по коридору. В одной руке у него ящик для инструментов, в другой — некий предмет, напоминающий дверцу от сейфа. Возможно, девушка на видео и есть Ольга Синтюрева. А мужчина оказался очень похожим на злоумышленника, который жестоко избил представителя нижней палаты парламента.

Нападение на Сергея Жигарева произошло в начале июля. Депутат в этот момент разговаривал с Ольгой Синтюревой в автомобиле Mercedes. К машине подошёл неизвестный, который выволок Жигарева на улицу и принялся избивать ногами и руками. У парламентария в итоге — перелом носа, многочисленные гематомы, трещины в ребрах.

Синтюрева заявила, что не знает нападавшего. Девушка обвинила депутата в давлении на следствие: "Он просто какие-то свои амбиции удовлетворяет, используя полномочия, что у него есть. Он пытается доказать, что он более властный, более могущественный."

Ольга Синтюрева приехала в Москву из Казани еще в начале 2000-х. Девушка уверенно поднималась по карьерной лестнице: снималась в многочисленных фотосессиях, украшала обложки журналов. Говорят, вершиной ее "Олимпа" стало знакомство с депутатом Госдумы Сергеем Жигаревым в сентябре 2017-го.

Отношения, однако, не заладились. Модель заявила, что бывший возлюбленный при расставании потребовал вернуть все подарки и, по данным СМИ, пожаловалась своему приятелю. Возможно, именно он бил депутата.

Сам Сергей Жигарев предпочитает воздерживаться от комментариев до решения суда: "Адвокат Синтюревой постоянно ссылается на мой статус депутатский, поэтому я бы не хотел озвучивать своего мнения до решения суда и до момента принятия следствием решения по Синтюревой в качестве фигуранта уголовного дела, чтобы меня не обвинили, что через СМИ я каким-то образом пытаюсь воздействовать на суд или на общественное мнение".

Главный защитник Ольги Синтюревой — дорогостоящий адвокат Александр Гофштейн, защищавший в свое время так называемых "воров в законе" – Вячеслава Иванькова по прозвищу Япончик, Захария Калашова, известного как Шакро Молодой, а также братьев-миллиардеров Магомедовых. Откуда у начинающей модели деньги на такого маститого защитника – не ясно.

Александр Гофштейн уже вступил в дело и сейчас выстраивает линию защиты. По его мнению, попытка следователей взять модель под стражу кажется ему странной: "Следователь составил процессуальный документ, который называется "постановление". Прошло два-три часа, в течение которых Синтюрева сидела перед следователем, ни с кем не общалась, не нарушала закон и порядок. Потом следователь передумал и говорит: "Нет, я прямо сейчас пойду в суд с ходатайством о том, чтобы тебя арестовать".

В квартире Синтюревой ранее уже прошли обыски. Однако в постановлении, которое зачитывалось сотрудниками правоохранительных органов, потерпевшим от кражи значился не депутат Жигарев, а совсем другой человек – "Краюшкин А. Б."

Гражданин Краюшкин — друг Сергея Жигарева. Именно он снимал номер в дорогом отеле. Ольга Синтюрева якобы имела доступ к нужному номеру. На сегодняшнем заседании следователи планировали представить неопровержимые доказательства вины задержанной, но модель захворала. Заседание не состоялось.

Будут ли следователи вновь пытаться арестовать Ольгу Синтюреву, пока непонятно. Неизвестно и то, как долго модель пробудет в больнице. Пока врачи запрещают ей участвовать в судебных заседаниях. Между тем обвиняемая в хищении 22 миллионов рублей — еще и главная, и единственная свидетельница по делу об избиении депутата Сергея Жигарева. Именно поэтому взять ее под стражу – в интересах следствия.

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