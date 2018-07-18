"Ливерпуль" договорился с "Ромой" о приобретении Алиссона

Английский "Ливерпуль" достиг договоренности с итальянской "Ромой" о приобретении прав на вратаря римлян Алиссона. Руководство "красных" согласилось выплатить за бразильца требуемые итальянцами 75 миллионов евро. Данная сумма станет рекордной в истории футбола для игрока этой позиции.

После достижения договоренности сам Алиссон теперь может начинать вести переговоры с представителями "Ливерпуля", сообщает сайт еженедельника "Футбол" со ссылкой на Liverpool Echo. Сам игрок сборной Бразилии ранее уже выражал свое согласие на переход в стан ливерпульцев.

Отметим, что на Алиссона также претендовал лондонский "Челси", который ищет замену Тибо Куртуа. Бельгиец выразил желание сменить клуб. Главным претендентом на него является мадридский "Реал".