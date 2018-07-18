Экипажу судна Nord разрешили выехать в Крым

Члены экипажа судна Nord могут беспрепятственно выехать с территории Украины, их не удерживают. С таким заявлением выступила пресс-секретарь украинской прокуратуры Татьяна Тихончик.

Как уточняет РИА Новости, в своем Facebook Татьяна Тихончик написала следующее: "Поночовный (прокурор Украины) подчеркнул, что граждане Украины — члены экипажа судна Nord никем не удерживаются на материковой части Украины, они могут беспрепятственно вернуться домой".

Судно Nord (порт приписки — Керчь) было задержано украинскими пограничниками в Азовском море 25 марта 2018 года. Команду судна обвинили в незаконном пересечении украинской границы и не выпускали с украинской территории.