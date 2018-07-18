Змея проехала 300 километров в машине с пенсионерами

"Зайцем" до Москвы прокатилась змея: краснокнижная медянка переехала в столицу под капотом машины из Липецкой области, откуда как раз возвращалась пара пенсионеров.

Как сообщает телеканал "Россия 1", по всей видимости, змея забралась под капот, а спустя 300 километров решила все-таки показаться своим попутчикам. Водитель сделал остановку у леса, где путешественница предпочла сойти.

Как говорят зоологи, смена прописки змее сильно не повредит: наш климат не сильно отличается от липецкого.