Потомки Льва Толстого вновь съехались в Ясную Поляну

В Ясной Поляне открылся международный семейный съезд — именно так можно назвать традиционный сбор потомков Льва Толстого, который регулярно проходит в его родовом имении. Членов семьи — сотни. И, несмотря на то, что не все они свободно владеют русским, им всегда есть, о чем поговорить.

Ясная Поляна сегодня — не столько музей, сколько родовое гнездо Толстых. Со всего света съехались сотни потомков великого писателя. Это традиция, пожалуй, одной из самых больших семей в мире — летом встречаться в усадьбе знаменитого предка, пить чай из самовара, кататься на лошадях, общаться и просто наслаждаться атмосферой.

Катарина Хьерд — учитель рисования из Швеции, прапраправнучка Толстого. В семье все про нее шутят: глаза — один в одни, как у Льва Николаевича. "Здесь все так замечательно сохранено, я обожаю здесь бывать, — признается Катарина. — Тут действительно чувствуешь присутствие тех великих людей, которые здесь жили".

Димитрий Толстой — знаменитый парижский фотограф взял отпуск, чтобы повидать дальних родственников. Уверен: их объединят не только корни, но и русская душа. Родившийся во Франции, он выучил язык по книгам Льва Толстого. Признается: "Здесь я чувствую себя более русским".

Савва Алексеев — потомок той ветви рода Толстых, представители которых никогда не уезжали из России. Он единственный из собравшихся мечтает о литературной карьере. Рассказывает, что пишет наброски, которые (надеется) однажды выльются в книгу.

Вечером потомки Толстого собирается на закрытый показ нового фильма Авдотьи Смирновой о Льве Николаевиче. Уже понятно: их ждет сюрприз. Хрестоматий образ длинноволосого старца в картине они не увидят. В центре сюжета — еще молодой, но уже известный писатель, который выступает в необычном амплуа — адвоката.

Толстые проведут в Тульской области остаток недели, а потом снова разлетятся по всему свету.