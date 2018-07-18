Британец Томас возглавил общий зачет Тур де Франс после победы на 11 этапе

Во Франции продолжается главная веломногодневка сезона — "Тур де Франс", на которой состоялся 11 этап. Он проходил между городами Альбервиль и Ла Розьер, а общая протяженность гонки составила 108,5 километров.

Победителем 11 этапа стал британский гонщик Герайнт Томас из команды Sky Team. Этот успех позволил ему возглавить генеральную классификации велогонки. Спустя 20 секунд следом за ним финишировал представитель Нидерландов Тома Дюмулен из Sunweb. Третьим финишировал еще один британец и гонщик Sky Team Крис Фрум.

Отметим, что россиянин Ильнур Закарин из Katusha-Alpecin приехал к финишу через 4 минуты 14 секунд после победителя этапа. Он завершил гонку на 15 месте, а в общем зачете отыграл сразу пять позиций и теперь располагается на 13 строчке. Его отставание в генеральной классификации равняется 4 минутам и 58 секундам.