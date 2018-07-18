Мария Бутина заявила в американском суде о своей невиновности

Гражданка России Мария Бутина в американском суде не признала вменяемых ей обвинений.

Как передает "Интерфакс", об этом сообщило агентство Bloomberg.

Первоначально девушку обвинили в сговоре с целью работы иностранным агентом в США без регистрации при министерстве юстиции. Так выглядит стандартное обвинение в уголовных делах о шпионаже. За это грозит 5 лет лишения свободы.

18 июля Бутиной предъявили обвинение в работе собственно иностранным агентом, в результате возможный срок заключения вырос до 15 лет, отмечает РИА Новости.

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что задержание ФБР Бутиной перед встречей лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки, произведен с целью минимизировать позитивный эффект от саммита и сделать это в максимально сжатые сроки.