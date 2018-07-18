Зимняя Олимпиада-2022 расширится на семь новых дисциплин

Исполнительный совет Международного олимпийского комитета принял решение о включении в программу зимних Олимпийских игр 2022 года, которые состоятся в Пекине, семи новых соревновательных дисциплин.

Теперь, как сообщает ТАСС со ссылкой на официальный сайт организации, олимпийские спортсмены получат возможность соревноваться в таких дисциплинах, как смешанная эстафета в шорт-треке, одиночные женские соревнования по бобслею, сноуборд-кросс среди смешанных команд, мужские и женские соревнования по фристайлу в дисциплине биг-эйр, а также микст в прыжках на лыжах с трамплина и фристайл среди смешанных команд в лыжной акробатике.

Спортивный директор МОК Кит Макконнелл отметил, что внесенные изменения поспособствуют гендерному выравниванию Игр: "Добавление новых дисциплин в программу Олимпийских игр-2022 демонстрирует нашу приверженность к тому, чтобы соревнования стали более молодежными и гендерно сбалансированными. Очень приятно, что количество спортсменок возрастает, особенно в таких захватывающих и новаторских видах спорта".

Отметим, что общая квота спортсменок на пекинской Олимпиаде возрастет с 41 до 45,44 процента.