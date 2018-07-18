На Ленинградском проспекте ограблен офис "Бинбанка"

На севере Москвы совершено нападение на офис "Бинбанка". В результате похищены денежные средства. Ведется розыск преступников. По предварительным данным, пострадавших нет.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе банка, нападению подвергся офис на Ленинградском проспекте. На месте налета работает служба безопасности "Бинбанка" совместно с полицией. Детали происшествия выясняются.