"Ювентус" намерен перехватить Головина у "Челси"

Руководство итальянского "Ювентуса" приняло решение вернуться в борьбу за футболиста ЦСКА и сборной России Александра Головина. Итальянцы намерены опередить лондонский "Челси" и выкупить трансфер российского полузащитника.

Туринский клуб возобновил свой интерес к Головину и попытается выкупить права на игрока первее "синих", сообщает "Спорт-экспресс" со ссылкой на Tuttomercatoweb. "Итальянский чемпион ищет способ обогнать "Челси" в гонке за Головина, и вероятно, сможет его убедить, что играть с Криштиану Роналду в Лиге чемпионов намного лучше, чем получать большие женьги в холодном Лондоне", — пишет собственный источник из Италии.

Отметим, что помимо "Челси" и "Ювентуса" свой интерес к Головину проявляли "Барселона" и "Монако".