Европе нужно больше газа. Российского?

Глава российского Минэнерго Александр Новак проанонсировал рост потребности Европы в поставках газа. Уже через несколько лет потребности в закупке на стороне могут вырасти на 15-25 миллиардов кубометров в год.

Исходя из цен сегодняшнего дня объём рынка, который предстоит освоить, равен 5 - 7 миллиардам долларов.

Потенциальные поставщики уже оценивают свои возможности. Новак считает, что поставки в Европу из России через 10 лет вырастут на 10-15% . О планах увеличения экспорта министр рассказал в интервью каналу Россия-24.

Об этом он сообщил после встречи в Берлине, где присутствовали не только российская делегация и представители Еврокомиссии, но и украинская делегация. Киев рассчитывает на увеличение транзита российского газа по своей территории.

И он вполне возможно получит такое увеличение. Простые математические расчёты показывают, что когда заработает "Северный поток – 2" и будет полностью загружен южный маршрут через Турцию, то и тогда, при условии, что весь дефицит газа в ЕС будет покрываться Газпромом, понадобится прокачивать дополнительные объёмы через Украину.

Обо всём этом Александр Новак говорил своим партнёрам в Берлине.

Впрочем, США ясно дали понять, что будут биться за европейский энергетический рынок. Трамп открыто заявил во время пресс-конференции с российским президентом в Хельсинки, что, не смотря на конкурентное отставание, он намерен продвигать американский СПГ на рынок Европы, даже если для этого придётся задействовать далеко не рыночные методы.

Но тут, как раз возникает замкнутый круг. Очевидно, что на сегодняшний день для России маршрут через Украину не является приоритетным, и мощности этого трубопровода будут загружаться в последнюю очередь.

Выходит, что чем большую долю рынка в Европе займёт сжиженный газ из США, тем меньше российского газа попадёт в транзитную трубу, идущую по украинской территории. И в Вашингтоне и в Киеве это должны понимать.