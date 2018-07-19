На шинном заводе в Барнауле возник сильный пожар

На Алтайском шинном комбинате в Барнауле возник пожар. Ему присвоен третий ранг сложности, сообщают представители ГУ МЧС Алтайского края.

На объект отправлены практически все пожарные машины города, передает ТАСС.

Пока не известна общая площадь возгорания. О пострадавших также ничего не сообщается.