Новости Происшествия

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19 июля 201806:48

На шинном заводе в Барнауле возник сильный пожар

На Алтайском шинном комбинате в Барнауле возник пожар. Ему присвоен третий ранг сложности, сообщают представители  ГУ МЧС Алтайского края.

На объект отправлены практически все пожарные машины города, передает ТАСС.

Пока не известна общая площадь возгорания. О пострадавших также ничего не сообщается.

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