Вертолет Ми-8 с 10 туристами на борту совершил жесткую посадку на Камчатке

В четверг, 19 июля, в Карагандинском районе Камчатки вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в районе реки Левая Озёрная. На борту находились 10 человек. Никто из них не пострадал, сообщили СМИ сотрудники дежурно-диспетчерской службы Карагандинского района.

Как уточняется, инцидент произошел в 15:11 по местному времени (6:11 по времени Москвы). По предварительным данным, 10 человек на борту – туристы, так как в районе реки Левая Озёрная находятся охотничьи угодья.

Во время посадки был поврежден хвостовой винт Ми-8, передает ТАСС. За людьми уже вылетел второй вертолет, который заберет их из Карагандинского района. В настоящее время выясняются причины произошедшего.