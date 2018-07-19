В Оренбуржье супруги-пенсионеры погибли в собственном доме из-за ливня

В Оренбургской области два человека погибли в результате подъема уровня воды в водоеме во время сильного ливня, передает "Интерфакс".

Как сообщили в областном Следственном управлении СКР, два супруги-пенсионеры погибли в собственном доме. ЧП произошло в Шарлыкском районе Оренбургской области. По данному факту проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего.

В СКР отметили, что в момент осмотра дома, где жили пенсионеры, уровень воды превышал полтора метра.

В 21:57 по местному времени к спасателям поступило сообщение о подтоплении жилых домов в селе Зеркло Шарлыкского района.

В связи с этим было разрушено незаконно возведенное гидротехническое сооружение. Водопропускные сооружения не справились с объемом поступившей воды, что могло стать причиной подтопления.

На сайте ГУ МЧС РФ по Оренбургской области сообщается, что 18 июля в области прошли обильные осадки, что вызвало резкий подъем уровня воды в местных водоемах.