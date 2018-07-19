Семь машин столкнулись на Крымском валу в Москве

Массовое ДТП произошло сегодня утром в центре столицы — на улице Крымский вал столкнулись сразу семь легковых автомобилей. К счастью, обошлось без жертв, травмы получили два человека.

Из-за аварии движение в этом районе затруднено. Перекрыты две полосы по внутренней стороне и одна по внешней стороне Садового кольца, водителей просят выбирать пути объезда, передает ТАСС.