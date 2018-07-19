Путин установил почетные звания для журналистов

Новые почетные звания "Заслуженный журналист РФ" и "Заслуженный работник связи и информации РФ" установил президент России Владимир Путин. Указ президента об этом опубликован на официальном портале правовой информации. Он вступает в силу с 19 июля 2018 года. Документ также вносит изменения в действующее законодательство о государственных наградах, которое было принято 30 декабря 1995 года.

Действовавшая в России система госнаград, к которым относятся и почетные звания, не включала до выхода этого указа непосредственно профессию журналиста, отмечает ТАСС. Поэтому журналисты и другие представители прессы поощрялись присуждением звания "Заслуженного работника культуры РФ" или "Заслуженного работника связи РФ". В действующем законодательстве было предусмотрено более 60 почетных званий для заслуженных работников то или иной сферы.

Вопрос о почетном звании на встрече журналистов с Путиным к Дню российской печати в январе 2018 года поднял глава Союза журналистов России Владимир Соловьев. В 2018 году российскому Союзу журналистов исполняется 100 лет.

"Профессия журналиста интересная, очень важная, сложная, и, как это ни печально, подчас опасная, но очень нужная", — подчеркнул тогда на встрече глава российского государства.

После изменения законодательства звание "Заслуженный журналист" будет присваиваться после 20 лет работы в профессии и при наличии других отраслевых наград. Звание будет присваиваться за личные заслуги в повышении в обществе авторитета отечественной журналистики; в формировании у граждан социальной ответственности и гражданской позиции, а также за заслуги в объективном освещении событий общественной, политической, культурной жизни России и других стран, проблем внутренней и внешней политики, международных вопросов.

Еще один критерий при награждении — подготовка квалифицированных кадров для российских СМИ.

Также при присуждении звания журналистам будут оцениваться заслуги журналиста в сохранении и развитии традиционных для народов России духовно-нравственных ценностей, сохранении и популяризации культурного и исторического наследия, русского языка и языков народов России.