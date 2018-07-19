"Правило раннего ужина" защитит от двух видов рака

Многие люди, которые следят за своим здоровьем, стараются не наедаться на ночь, чтобы организм успел переварить пищу перед сном и отдохнуть. Как выяснилось, у "правила раннего ужина" есть ещё одно преимущество.

Учёные из Барселонского института глобального здравоохранения (ISGlobal) выяснили, что у людей, которые ужинают как минимум за два часа до сна, снижается риск развития рака двух видов.

Речь идёт о раке молочной железы и предстательной железы (простаты). Оказалось, что "правило раннего ужина" снижает риск развития этих заболеваний в среднем на 20%.

Исследователи отмечают, что анализ связи между риском развития онкологических заболеваний и временем приёма пищи и ночного отдыха проводится впервые. Предыдущие работы в основном фокусировались на том, как на развитие рака может повлиять рацион питания.

Специалисты неслучайно выбрали для изучения факторы риска рака молочной и предстательной железы. Во-первых, это два самых распространённых типа онкологических заболеваний, а во-вторых, обе болезни связаны с нарушением циркадных ритмов.

Команда проанализировала данные 621 пациента с раком простаты и 1205 пациенток с раком молочной железы. Кроме того, были изучены данные 872 мужчин и 1321 женщины, которые проходили обследование в центрах оказания первичной медицинской помощи и были выбраны случайным образом. Люди из контрольной группы никогда не работали в ночную смену и не имели онкологических заболеваний.

Все участники ответили на вопросы о времени приёма пищи, привычном распорядке дня и хронотипе (характер суточной активности, в зависимости от которого выделяют "сов" и "жаворонков"). Также добровольцы рассказали о своём рационе и пищевых привычках и о том, соблюдают ли они рекомендации врачей по профилактике онкологических заболеваний.

Работа велась в течение пяти лет, с 2008 по 2013 год. Её результаты показали, что люди, которые ужинали за два часа до сна и ранее, имели на 26% меньше шансов на развитие рака простаты и на 16% меньше шансов на развитие рака молочной железы по сравнению с теми, кто ужинал непосредственно перед сном.

При этом учёные отметили, что самые низкие риски были у "жаворонков", а также пациентов, которые следовали советам медиков по профилактике рака, например, старались употреблять здоровью пищу и отказаться от вредных привычек.

"В нашем исследовании делается вывод о том, что соблюдение суточных схем питания связано с более низким риском развития рака. [Результаты] подчёркивают важность оценки суточных ритмов в исследованиях по рациону и раку", — отметил ведущий автор исследования Манолис Когевинас (Manolis Kogevinas).

По его словам, если будущие работы подтвердят и объяснят найденные взаимосвязи, то, вероятно, это открытие пригодится в разработке новых профилактических стратегий и врачебных предписаний.

Очевидно, что и поздний ужин, и нарушение биоритмов сказываются на метаболических способностях организма. Теперь необходимо выяснить, какие именно механизмы запускают развитие рака, заключают исследователи.

Научная статья по итогам работы была опубликована в издании International Journal of Cancer.

Кстати, ранее выяснилось, что консервированные огурцы и помидоры могут вызывать рак желудка, а алкоголь признали причиной возникновения семи видов рака. Также причиной развития онкологии могут стать продукты с высоким содержанием крахмала, например, жареная картошка и сухие завтраки.

А вот спасти от страшной болезни может нелюбимая многими капуста брокколи и известная пряность.