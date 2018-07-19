Без хлора: в украинских городах не хватает питьевой воды

Представители Киевводоканала заявили, что питьевой воды в украинских городах скоро не станет. В лучшем случае население будет получать еe по часам. Жидкого хлора, которым очищают воду, на складах водоканалов осталось примерно на 20 дней работы.

Единственный в стране производитель химиката "ДнепрАзот" Игоря Коломойского прекратил работу официально из-за высоких цен на газ, установленных для предприятия.

Эксперты и окружение президента Украины Петра Порошенко считают, что таким образом олигарх шантажирует руководство Украины в преддверии выборов. Так или иначе, но первыми с проблемой нехватки чистой воды уже столкнулись жители Николаева. Давление в трубах снижено с 13 июля. Следующий на очереди Харьков, который ощутит дефицит хлора уже 21 июля, у Житомира и Запорожья в запасе еще неделя — запасов хватит до 27-28 июля, в Черкассах — до 31 июля, а Киеву хлора хватит до середины августа, сообщает телеканал "Россия 24".

"Водоконал сейчас находится в сложной ситуации из-за того, что случилось 2-3 месяца назад. "ДнепрАзот" закрылся с 15 июля на технологические работы. У водоконала, вы понимаете, трехмесячный запас. И водоконалы уже использовали свой запас, пока "ДнепроАзот" был закрыт на технологические работы. Запасы хлора для бесперебойной работы сейчас достигают от 3-4 дней до 14, но это самый крайний срок", — подчеркнула вице-президент ассоциации водоканалов Украины Ольга Бабий.

Наладить импорт сырья из Румынии, Словакии и Польши проблематично, а существующие запасы хлора на складах страны рассчитаны в среднем на 20 дней.