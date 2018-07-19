После торта и конфет в столице может появиться мороженое "Москва"

Сергей Собянин, кандидат-самовыдвиженец в мэры столицы, объявил об идее создать мороженое под названием "Москва". Об этом он сообщил на первой встрече с избирателями, которая состоялась на заводе мороженого.

"В свое время я обратил внимание, что есть торт "Прага", "Киевский", а торта под названием "Москва" не существовало", — сказал Собянин. Тогда был проведен конкурс среди кондитеров и создан торт "Москва", который стал одним из самых популярных в столице.

"Потом сделали конфеты "Москва", — напомнил Сергей Собянин.

Эфир программы "Вести-Москва" от 4 августа 2017 года

Мэр столицы оценил как "хорошее" предложение по созданию мороженого "Москва", передает ТАСС. "Давайте вместе проведем конкурс, сделаем вкусную продукцию, проголосуем на "Активном гражданине", — предложил мэр столицы и выразил надежду, что москвичи поддержат эту идею.