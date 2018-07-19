Единственной бейсбольной команде Подмосковья грозит потеря площадки

Участники единственной в Подмосковье бейсбольной команды обратились с открытым письмом к областному Министерству спорта. На их стадионе в Балашихе начинается реконструкция, однако в планах обновленного комплекса площадки для бейсбола они не нашли. Команда оказалась в подвешенном состоянии.

— На стадионе "Труд" мы обустроим новое футбольное поле — слово о бейсболе здесь вообще не звучит!

Сообщение на официальном сайте администрации Балашихи сильно встревожило родителей воспитанников местной спортшколы. Стадион, где тренируется единственная в Подмосковье бейсбольная команда, ждет реконструкция. Здесь будет футбольное поле, тренажерный зал. Внятного ответа, останется ли квадрат для бейсболистов, родители получить не могут.

— От некоторых чиновников звучала такая фраза: нам легче вас закрыть, чем выполнить все ваши требования!

Балашихинские бейсболисты и сейчас тренируются не в идеальных условиях: трава в кочках, старые ворота. Спортсменам постарше приходится и вовсе брать в аренду другие площадки. При этом ребята на равных выступают с другими российскими командами. Есть успехи и на международном уровне.

— В Белоруссии, в Литве мы были, сейчас из Венгрии прилетели.

— Как играете в целом, на уровне?

— Да, всегда призовые места занимаем!

Родители и тренеры написали открытое письмо с просьбой сохранить бейсбольную площадку. Руководство спортивной школы отреагировало странно.

"Это выговор за клевету и подстрекательство всем сотрудникам отделения бейсбола. Это ежедневные проверки, когда даже уборщица выходит на поле и спрашивает: сколько у вас детей? Приходит кадровик: а напишите объяснительную, почему у вас остальные дети не пришли", — рассказывает заместитель директора по спортивной подготовке СШОР "Балашиха" Светлана Низова.

В итоге родители смогли добиться приезда чиновников из областного Министерства спорта. Те привезли с собой план, где черным по белому написано: бейсбольной площадке на обновленном стадионе все-таки быть — современной, с качественным покрытием.

"Вот прямо здесь, где мы с вами находимся. Здесь будет находиться квадрат 18 на 18 метров, на котором детишки смогут спокойно в рамках федерального стандарта спортивной подготовки заниматься любимым видом спорта — бейсболом. В следующем году объявляем конкурс на работы — и в 2020 году завершаем", — говорит первый заместитель министра физической культуры и спорта Московской области Александр Сазанович.

Пока будут идти работы по модернизации стадиона, пообещали чиновники, у детей останется доступ к бейсбольной площадке. Ее реконструкцию планируют провести отдельно и максимально быстро — за 2-3 месяца.