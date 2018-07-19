Госдума одобрила изменения в пенсионном законодательстве в первом чтении

Правительственный законопроект об изменениях в пенсионном законодательстве одобрен в первом чтении. Депутаты Госдумы уточнили базисные нормы. Сроки обсуждение поправок продлены более чем вдвое — до 24 сентября вместо 18 августа.

Положительно за внесенный правительством законопроект проголосовали 328 депутатов, сообщает "Интерфакс". Против высказались 104 парламентария.

Правительство предложило поэтапные изменения с 2019 года в пенсионном законодательстве. У молодого поколения будет много времени, чтобы адаптироваться к новым условиям, заверил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

"Изменения в области пенсионного законодательства и налогообложения должны обеспечить новое качество экономического роста страны и повысить уровень жизни граждан", — подчеркнул министр финансов России Антон Силуанов.

Изменения будут способствовать достижению пенсиями достойного уровня, считает глава Сбербанка Герман Греф.

Изменения законодательства позволят бюджету экономить с 2024 года 1 триллион рублей в год, из которых значительная часть пойдет на повышение пенсий, подчеркнул глава Счетной палаты России Алексей Кудрин. За шесть лет на индексацию пенсий с опережением инфляции будет потрачено 3 триллиона рублей, рассказал в Думе глава Минтруда Максим Топилин.

Первыми изменения затронут мужчин 1959 года рождения и женщин 1964 года рождения. Они получат право выйти на пенсию в 2020 году — в возрасте 61 года и 56 лет. Мужчины 1960 года рождения и женщины 1965 года рождения выйдут на пенсию в 2022 году в возрасте 62 лет и 57 лет. В 65 лет в 2028 году на пенсию выйдут мужчины 1963 года рождения.

Те граждане, что имеют большой стаж (40 лет для женщин и 45 лет для мужчин), получат возможность выйти на пенсию на два года раньше установленной границы.

Льготы и досрочный выход на пенсию также сохранятся для работников опасных и вредных производств.

Срок выслуги для выхода на пенсию военнослужащих также должен быть скорректирован, добавил Антон Силуанов. Этот вопрос сейчас обсуждается с Минобороны России.