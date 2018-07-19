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19 июля 201814:52

Генерала внутренних войск признали взяточником

Заместитель командующего внутренними войсками МВД России Вячеслав Варчук признан виновным во взяточничестве. Это решение вынес Московский гарнизонный военный суд. Приговор огласят позднее, однако, известно, что обвинение просит для военачальника 12 лет колонии строгого режима и 200 миллионов рублей штрафа, сообщает агентство "Интерфакс".

Напомним, Вячеслав Варчук занимал пост начальника финансового управления МВД. По данным следствия, в период с 2015 по 2016 год он вместе со своим заместителем Александром Костиным получил взятку в размере 10 миллионов рублей.

Костина осудили на 4 года условно еще в прошлом году. Варчук в начале раскаялся, признал вину и предложил сделку. Но следствие договариваться со взяточником отказалось. Тогда генерал начал все отрицать.

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