Маргарита Шубина признательна Олегу Меньшикову, который не стал ее мужем
Актриса Маргарита Шубина, к которой признание зрителей пришло после роли фельдшера Нади Орловой в сериале "Неотложка", в программе "Судьба человека" рассказала о том, как три года они общались с Олегом Меньшиковым, и она даже была знакома с его родителями. Но мужем и женой, несмотря на ходившие тогда слухи, они не стали.
Маргарита вышла замуж за Владислава Сыча, с которым они вместе учились в ГИТИСе, и у них родились и двое замечательных сыновей. Однако, признается Шубина, она всегда будет признательна Меньшикову, благодаря которому после трагических обстоятельств в ее жизни получила роль в спектакле "Калигула".
В 1988 году, после отказа от роли Маргариты Тереховой, Петр Фоменко даже закрыл этот спектакль, но именно Меньшиков настоял, чтобы в нем играла Шубина. Хотя и говорил совсем молодой тогда актрисе, что эта роль для нее "на вырост".
После этих слов у нее "просто выросли крылья". А еще, признается актриса, "не влюбиться в Олега было нельзя", и он очень повлиял на становление ее личности. "Человек – искра, брызги шампанского", – так говорит Шубина о Меньшикове до сих пор.
Значимым в ее жизни то событие оказалось еще и потому, что произошло оно через год после трагической смерти матери Маргариты, которая воспитывала ее одна. Отец – известный в спортивном мире человек – то появлялся, то пропадал. И когда мать Маргариты, предположительно, убили, ей даже не к кому было обратиться за помощью.
Мать актрисы врачи спасти не смогли. Она умерла, когда ей было всего 47 лет, а отец Маргариты даже не появился на похоронах.
Однако спустя годы, когда у Маргариты уже была своя семья, они встретились. Шубина его приняла и простила – ради своих сыновей, которые должны знать деда.
Какие письма писали "Наде Орловой" после выхода сериала "Неотложка", как еще студенткой Маргарита "предупредила" маму быть осторожной именно в 47 лет, какой спектакль с "мистическими совпадениями" играла она в день ее гибели и что было в стихах, которые юная актриса писала Олегу Меньшикову?
Об этом Маргарита Шубина рассказала Борису Корчевникову в программе "Судьба человека" на телеканале "Россия 1".
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