Общественные наблюдатели обеспечат контроль на дачных избирательных участках

Общественный штаб по наблюдению за выборами мэра Москвы заявил о намерении "стопроцентно закрыть все участки" своими наблюдателями. Такое заявление в ходе заседания сделал его председатель, главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов.

Алексей Венедиктов подчеркнул, что Общественная палата Москвы намерена на все избирательные участки направить своих наблюдателей, а также сообщил, что штаб готов провести обучение всех наблюдателей, в том числе и наблюдателей от кандидатов.

"Волонтеры пройдут специальное обучение, которое проведут эксперты Мосгоризбиркома и движения в защиту прав избирателей "Голос", чтобы в единый день голосования 9 сентября обеспечить полномасштабное общественное наблюдение за ходом голосования и подсчетом его результатов — в соответствии с "московским стандартом» выборов, — добавил Алексей Венедиктов. — Наблюдатели от кандидатов и партий смогут пройти обучение вместе с наблюдателями от Общественной палаты. При этом общественные наблюдатели обеспечат тотальный контроль и на «дачных» избирательных участках ".

В свою очередь, заместитель председателя Общественного штаба по наблюдению за выборами мэра Москвы, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников сказал, что Общественный штаб просит кандидатов также направить своих наблюдателей на все избирательные участки в столице и на так называемые дачные участки. "С 30 июля мы начинаем донабор, об этом мы сообщим на сайте Общественной палаты Москвы. Но 50% наблюдателей уже подтвердили своё участие", — сказал Шапошников.

Ранее Московская городская избирательная комиссия утвердила перечень 209 избирательных участков, которые будут образованы за пределами территории города Москвы для голосования на выборах мэра.

Закон о создании избирательных участков за пределами столицы на выборах мэра был принят Московской городской думой в трех чтениях 17 мая. Соответствующий законопроект был внесен в Мосгордуму мэром столицы Сергеем Собяниным.