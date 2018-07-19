Сергей Собянин впервые встретился с избирателями в качестве кандидата в мэры Москвы

Общение проходило на заводе по производству мороженого. Собянин интересовался, какую еще поддержку от города хотели бы получить промышленные предприятия. А еще возникла идея создать новый сорт мороженого, которое станет еще одним сладким символом Москвы.

Для первой встречи с избирателями, пожалуй, лучшего места не найти. Самое вкусное производство — московская фабрика мороженого. Сергей Собянин общается с теми, кто из молока, ванили и фруктов делает продукт, вкус которого напоминает детство. Дегустация — и предложение от сотрудников фабрики: создать мороженое "Москва". Столичный мэр идею поддерживает.

"Мы провели большой конкурс среди кондитеров и создали торт "Москва", и он стал одним из самых популярных тортов в Москве. Затем приступили к созданию конфет "Москва". Хорошее предложение по созданию мороженого. Давайте вместе проведем конкурс, сделаем вкусную продукцию, я думаю, что москвичи поддержат", — говорит он.

Каким будет вкус у такого мороженого, пока неизвестно. На фабрике обещают: оно будет на 100 процентов натуральным.

Сергей Собянин интересуется, какую помощь город может оказать промышленным предприятиям. По мнению мэра, поддержку в первую очередь должны получать те компании, которые заинтересованы не только в развитии своего производства, но и в улучшении жизни города.

"Мы поддерживаем, конечно, все предприятия, но в первую очередь те, которые нужны для города и которые обеспечивают хорошую заработную плату. Которые вкладывают деньги в свое развитие. Мы определяем целый ряд льгот: льгота по налогу на землю, на недвижимость, на прибыль, и ряд других налогов, которые обеспечивает возможность инвестировать в свои предприятия", — говорит мэр.

Сергей Собянин подчеркивает: выдвигается не от партии, а от москвичей. Свою предвыборную программу строит именно на их предложениях, которые будет собирать именно на таких встречах. Идеи жителей столицы сейчас по всему городу собирают и волонтеры штаба Сергея Собянина, чтобы в итоге они попали в городские программы и воплотились в жизнь.

В ближайшие дни свои встречи с избирателями проведут и другие участники предвыборной гонки. Выборы мэра Москвы назначены на 9 сентября.