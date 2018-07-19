Опубликовано видео с места убийства фигуриста Дениса Тена

Бронзовый призер Олимпиады в Сочи казахский фигурист Денис Тен скончался спустя три часа после стычки с ворами, снявшими зеркала с его автомобиля. Издание Tengrinews публикует видео с места трагического инцидента в Алма-Ате.

Конфликт произошел около 15 часов дня 19 июля на углу улиц Курмангазы и Байсеитовой, где расположен небольшой парк. По предварительным данным, спортсмен застукал двух молодых людей за попыткой снять зеркала с его Lexus и попытался дать отпор злоумышленникам, но те пустили в ход нож и скрылись с места.

К моменту прибытия медиков Тен потерял из бедренной артерии правой ноги, куда угодил нож, около трех литров крови. Его экстренно госпитализировали, но усилия врачей оказались тщетны — фигурист скончался на операционном столе.

На сделанных кадрах видно, что злоумышленникам удалось все же снять зеркала. Место преступления оцеплено, ближайшие улицы перекрыты. Выйти на след подозреваемых пока не удалось.

Тену, который является двукратным призером чемпионатов мира, 13 июня исполнилось 25 лет. Помимо бронзы в Сочи, он выиграл серебро Чемпионата мира 2013 года, бронзу Чемпионата мира — 2015. С 2004 по 2010 год тренировался в Москве под руководством Елены Буяновой и Татьяны Тарасовой. Затем переехал в США, где работал с Фрэнком Кэрроллом. Впоследствии сотрудничал с российским специалистом Николаем Морозовым.