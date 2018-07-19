Наследники Плюшкина: что делать, если сосед имеет страсть к собирательству

В Подольске целый дом уже два месяца остается без газа. Трубы перекрыли, когда в одной из квартир произошла утечка. Аварийная бригада до сих пор не может добраться до источника: все захламлено мусором, который хозяйка жилища собирает со всей округи. Но это — лишь малая часть проблем, которые создают наследники Плюшкина своим соседям.

— Все буквально тащит с помойки, начиная от еды и кончая вещами! Рыба протухла — мы мучились трое суток!

Неприятные запахи исходят от квартиры Нины Калашниковой, уверены ее соседи. Пенсионерка, застать которую дома — большая удача, — немедленно парирует: "А может, это у них запах?! У этой кошка — запах! У меня одни игрушки. От них запах?!"

— Говорят, что вы с помойки вещи носите.

— Ношу! Вам этого не понять!

— Пенсия у вас есть?

— Есть! Даже две!

А еще у Нины Ивановны есть дети, и они ее регулярно навещают, но чище после этого в квартире почему-то не становится. Сама пенсионерка свою страсть к бесконечному собирательству внятно объяснить не может.

— Медведь такой лежит — у меня глаза на лоб! Медвежонок меховой!

А это — уже Подольск. Пока в квартире с Еленой жила ее 80-летняя мать, помещение время от времени все же очищали. Но после того, как старшая Бутыгина слегла в больницу, дочь захламила все квадратные метры. А потом в квартире обнаружили утечку газа. Войти внутрь аварийная бригада не смогла физически. Газ перекрыли всему подъезду.

— У нас дети маленькие. Мы без еды сидим!

— Вот — я дома. Вырезайте окно и залезайте!

Вывозить мусор из квартиры никто не собирается. Газа в подъезде нет уже второй месяц.

— Зимой в большой комнате у нее горит костер! И мы скоро сгорим!

В нашем присутствии в подъезд наведался начальник отдела жилищного контроля местной администрации. Стоя рядом с полусгнившей дверью и стараясь не морщиться от невыносимой вони, чиновник пытается убедить жителей, что ситуация под контролем.

— Пытаемся получить разрешение на очистку этой квартиры.

— Как именно вы это делаете? Человек ходит по помойкам в данный момент. Как вы устанавливаете контакт?

— Когда она появляется...

— А когда она появляется? Вы палец о палец не ударили! И сейчас вы пойдете с улыбочкой!

Выселить таких жильцов из квартиры практически невозможно, а вот обязать очистить квартиру от мусора вполне реально. Сотрудники администрации и управляющих компаний могут добиться этого путем переговоров. Если же "Плюшкины" категорически против, соседям придется побегать по инстанциям.

"После того, как будет составлен акт, необходимо опросить соседей, которые также подтвердят эти обстоятельства. Необходимо с данным заявлением, с копией данного акта обратиться в Роспотребнадзор", — говорит адвокат Алексей Аксенов.

А еще — в Жилинспекцию, полицию и прокуратуру. По словам юристов, поскольку четкого механизма взаимодействия ведомств по этому вопросу до сих пор нет, процесс принудительной уборки может растянуться на несколько месяцев.